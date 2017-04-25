Суд в Петербурге арестовал одного из подозреваемых по делу о насилии в детском доме

Кировский районный суд Петербурга вечером арестовал первого из пяти подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, задержанных накануне. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева. Ожидается, что до конца дня мера пресечения будет избрана всем фигурантам, СК во всех случаях ходатайствовало об аресте.

Соловьев арестован на два месяца", - сказала Лебедева. По данным СМИ, Андрей Соловьев в прошлом сам был воспитанником детского дома номер 10. СК не комментирует личности фигурантов.

Ранее ведомство сообщило о задержании пятерых человек, которых подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками. "Задержаны: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме", - сообщает ГСУ. По предварительным данным, с 2005 по 2010 группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении 4 воспитанников 1991-1995 годов рождения. Возбуждено 8 уголовных дел статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Следствие проверяет информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома.