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За два дня до смерти Вороненкова бывшая жена подала на него в суд
Бывшая супруга застреленного экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юлия планировала отсудить у мужа квартиру в пользу дочери Ксении. Иск на бывшего мужа женщина подала за два дня до его гибели. Об этом сообщает портал LIFE.
Сразу после того, как бывшего депутата КПРФ убили, Юлия Вороненкова отозвала свой иск из Тверского суда Москвы. После смерти парламентария почти все имущество на сотни миллионов рублей досталось его первой семье. В частности, речь идет об особняке на Рублевке, четырехкомнатной квартире в ЖК «Кунцево» на западе Москвы и трехкомнатной квартире в ЖК «Дом в Сокольниках» на востоке столицы. Кроме того, на 19-летнего сына Николая Вороненкова оформлены две квартиры в доме на Тверской улице и одна на Малой Грузинской.
Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Убийца депутата, бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины Павел Паршов, был застрелен на месте ответным огнем охранника парламентария. Следствие устанавливает заказчиков убийства.
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