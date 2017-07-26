Установлена личность сбежавшего после ДТП на Волоколамке водителя

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя Mercedes, сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного управления Госавтоинспекции Виктора Коваленко.

Сейчас этого человека разыскивает полиция. Его имя пока не раскрывается.

«Сказать сейчас, что это на 100% был он, пока неправильно, но мы понимаем, кто был за рулем этой автомашин», - подчеркнул Коваленко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Merсedes S500, водителя которого считают виновником ДТП на Волоколамском шоссе, принадлежит «московскому мажору с Рублевки».

Утром 25 июля на Волоколамском шоссе в районе дома 26 столкнулись пять машин. По словам очевидцев аварии, Merсedes «прыгал из ряда в ряд, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения». Из-за аварии движение по шоссе перекрыли в обе стороны.

Одна из машин загорелась. Сообщалось, что Merсedes S500 сгорел полностью, но водитель успел покинуть автомобиль и не пострадал. В результате аварии четыре человека получили травмы.