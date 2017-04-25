Пожарный нокаутом спас девушку от смерти

Спасатель из Южной Кореи стал героем YouTube. Сотрудник МЧС сильным ударом с двух ног уберег девушку от смерти.

Свидетели происшествия запечатлели чудесное спасение на видео. Судя по опубликованным кадрам, девушка хотела свести счеты с жизнью, но четкие действия спасателей нарушили ее планы.

Сотрудники МЧС забрались на балкон, который находился прямо над потенциальной самоубийцей. Спасатель бесшумно перемахнул через ограждение, спустился по тросу и сильным ударом с двух ног выбил девушку с перил. В результате юная кореянка осталась в живых.