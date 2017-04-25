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Фото с места расстрела мужчины в центре Москвы
Фото: соцсети
На месте происшествия возле кафе на Бутырском валу, в котором подстрелили мужчину, работают сотрудники полиции. Как стало известно РЕН ТВ, пострадавший получил ранение головы.
Инцидент произошел утром 25 апреля.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
По неподтвержденным данным, перестрелка произошла в ходе дорожного конфликта. Автомобилист, скрываясь от нападавших, попытался укрыться в кафе, но злоумышленники его настигли.
В результате пострадавший получил ранение. Нападавшие скрылись. Столичные правоохранители устанавливают их местонахождение.
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