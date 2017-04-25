Фото с места расстрела мужчины в центре Москвы

На месте происшествия возле кафе на Бутырском валу, в котором подстрелили мужчину, работают сотрудники полиции. Как стало известно РЕН ТВ, пострадавший получил ранение головы.

Инцидент произошел утром 25 апреля.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По неподтвержденным данным, перестрелка произошла в ходе дорожного конфликта. Автомобилист, скрываясь от нападавших, попытался укрыться в кафе, но злоумышленники его настигли.

В результате пострадавший получил ранение. Нападавшие скрылись. Столичные правоохранители устанавливают их местонахождение.