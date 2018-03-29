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У «черного инкассатора» отняли сумку с 30 млн рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве у «черного инкассатора» отобрали сумку с 30 миллионами рублей 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
На юго-востоке Москвы неизвестные отобрали у мужчину сумку почти с 60 миллионами рублей. Об этом в четверг, 29 марта, «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
По словам источника, инцидент произошел накануне, 28 марта, вечером возле московского ТЦ «Дубровка». Трое мужчин с пистолетами напали на прохожего, возвращавшегося с торговых рядов, и выхватили у него сумку с деньгами. По предварительной информации, пострадавший был «черным инкассатором» — он собирал деньги с торговцев, работавших на территории ТЦ «Дубровка» и «Москва».
В пресс-службе столичного главка МВД добавили, что в сумке пострадавшего находились 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов, а также 167 тысяч евро. Материальный ущерб составил 58 миллионов 459 тысяч 179 рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.
15 марта группа неизвестных ограбила ювелирный магазин на севере Москвы и попала на видео. Угрожая оружием охране и работникам, налетчики разбили витрины и похитили значительную часть выставленных на продажу украшений, после чего скрылись на машине Lada Priora.
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