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Близкие Казимира Лиске исключили версию самоубийства
Друзья актера Казимира Лиске, погибшего после падения из окна, исключили версию о самоубийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Одна из знакомых артиста рассказала телеканалу, что видела Лиске за два дня до происшествия. «Мы с ним обедали. Ничего [намекающего на суицидальные настроения – прим.ред] не было», - заявила она.
Актеры театра "Практика", где с 2011 года играл Лиске, также не верят, что он мог пойти на самоубийство, сообщает Life. "Мы не можем поверить, что он мог это сделать сам... Буквально неделю назад он был здесь, кривлялся-улыбался на камеру, я выложила фото в "Инстаграм", — рассказала пресс-секретарь театра Ирина Светлица. — Он был очень светлым человеком, буквально излучал позитивную энергию".
Лиске погиб 24 апреля после падения с пятого этажа дома, расположенного в Москве на Восточной улице. 34-летний актер скончался в больнице от полученных травм, в частности, из-за перелома свода основания черепа. Обстоятельства падения артиста пока неизвестны. По факту его гибели правоохранители начали доследственную проверку.
Казимир Лиске снимался в сериале «Интерны». Он также снялся в фильмах «Иван Грозный», «Столица греха» и «Уходящая натура». Актер является гражданином США. У него остались жена и сын.
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