Близкие Казимира Лиске исключили версию самоубийства

Одна из знакомых артиста рассказала телеканалу, что видела Лиске за два дня до происшествия. «Мы с ним обедали. Ничего [намекающего на суицидальные настроения – прим.ред] не было», - заявила она.

Актеры театра "Практика", где с 2011 года играл Лиске, также не верят, что он мог пойти на самоубийство, сообщает Life . "Мы не можем поверить, что он мог это сделать сам... Буквально неделю назад он был здесь, кривлялся-улыбался на камеру, я выложила фото в "Инстаграм", — рассказала пресс-секретарь театра Ирина Светлица. — Он был очень светлым человеком, буквально излучал позитивную энергию".

Лиске погиб 24 апреля после падения с пятого этажа дома, расположенного в Москве на Восточной улице. 34-летний актер скончался в больнице от полученных травм, в частности, из-за перелома свода основания черепа. Обстоятельства падения артиста пока неизвестны. По факту его гибели правоохранители начали доследственную проверку.

Казимир Лиске снимался в сериале «Интерны». Он также снялся в фильмах «Иван Грозный», «Столица греха» и «Уходящая натура». Актер является гражданином США. У него остались жена и сын.