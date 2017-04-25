Генконсульство России подтверждает смерть россиянки в Орегоне

В генеральном консульстве России в Сан-Франциско подтвердили гибель россиянки Анны Репкиной в американском штате Орегон.

«Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе. Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами », — приводит РИА Новости слова представителя генконсульства.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора.

«Подозреваемый задержан. Офис прокурора заверил нас в предоставлении обновлений по расследованию и судебному процессу», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон убита гражданка России — 27-летняя Анна Репкина.