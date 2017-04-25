AP: в штате Орегон убита россиянка

Власти американского штата Орегон установили, что жертвой убийства, произошедшего в округе Бентон, является гражданка России. Это 27-летняя Анна Репкина, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

В генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) пока не ответили на запрос ТАСС подтвердить или опровергнуть данную информацию.

По данным властей Бентона, Репкина прилетела в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 1 марта и на прошлой неделе была обнаружена мертвой в труднодоступной местности в штате Орегон. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. По подозрению в убийстве задержан местный житель Уильям Харгроув. "Жещина была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни", - заявила СМИ помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско.