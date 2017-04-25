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Генконсульство России подтверждает смерть россиянки в Орегоне

Генконсульство РФ подтверждает смерть россиянки в Орегоне
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В генеральном консульстве России в Сан-Франциско подтвердили гибель россиянки Анны Репкиной в американском штате Орегон.
«Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе. Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами», — приводит РИА Новости слова представителя генконсульства.
Отмечается, что, по предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора.
«Подозреваемый задержан. Офис прокурора заверил нас в предоставлении обновлений по расследованию и судебному процессу», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон убита гражданка России — 27-летняя Анна Репкина.
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