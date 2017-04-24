СМИ: На Гуаме птица стала причиной уничтожения бомбардировщика США

Стратегический бомбардировщик США B-52Н был полностью уничтожен на Гуаме из-за попадания в двигатель птицы.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей ВВС США, проводивших расследование, птица попала внутрь машины во время взлёта.

Данное происшествие произошло 19 мая 2016 года. В этот день стратегический бомбардировщик принимал участие в учениях. Самолёт почти сразу после взлёта начал терять тягу и пилот принял решение вести его на посадку.

Однако из-за высокой скорости тормозной парашют не обеспечил торможения бомбардировщика, он выкатился за пределы полосы и загорелся. В итоге самолёт, чья стоимость составляла $112 млн, полностью сгорел.

Члены экипажа боевой машины сумели покинуть кабину.

В августе 2016 года поблизости от американской базы военно-морской авиации Фэллон в штате Невада потерпел аварию истребитель-бомбардировщик F/A-18C Hornet ВВС США.