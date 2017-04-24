В ЛНР трактор подорвался на противотанковой мине

Трактор в самопровозглашенной Луганской народной республике подорвался на противотанковой мине, оставленной украинскими силовиками в 2014 году, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в понедельник в 11.15 в Перевальском районе у населенного пункта Фащевка подорвался трактор с прицепом. В результате взрыва один человек погиб, пятеро получили ранения.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по факту подрыва трактора и гибели мирных граждан в Перевальском районе, сотрудниками МГБ ЛНР установлено, что при уборке лесопосадки трактор с сотрудниками Штеровского производственного участка Луганской дистанции защитных лесонасаждений лесопосадки подорвался на противотанковой мине", — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, противотанковая мина была установлена ВС Украины в 2014 году, когда населенный пункт Чернухино и близлежащие села находились под контролем украинских силовиков, уточнили в МГБ.

"Собранные материалы приобщены в качестве доказательств к уголовному делу по факту планирования, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны представителями Украины, расследование которого осуществляется МГБ ЛНР", — заявил собеседник агентства.