На месте подрыва машины ОБСЕ в Донбассе обнаружили две мины и растяжку

Саперы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ликвидировали две противотанковые мины и растяжку рядом с местом подрыва автомобиля миссии ОБСЕ . Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко , передает «ЛуганскИнформЦентр».

«В ходе работы по инженерной разведке местности обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины, так называемая "лежка", с которого диверсанты выслеживали и наблюдали за подрывом экипажа миссии ОБСЕ», — заявил он.

Марочко добавил, что во время отхода диверсанты оставили после себя растяжку с использованием гранаты РГД-5. «Кроме того, во время осмотра дороги, по которой перемещалась машина ОБСЕ, саперами были обнаружены еще две [противотанковые] мины ТМ-62, которые по счастливой случайности не детонировали 23 апреля. При разминировании путем подрыва одна не детонировала и раскололась, а вторая образовала воронку аналогичную той, что получилась в результате подрыва мины 23 апреля», — сообщил представитель ЛНР.

Ранее в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал расследовать гибель наблюдателя ОБСЕ в ЛНР. Представитель Кремля также выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при подрыве.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь. В ЛНР утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.