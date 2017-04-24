Россельхознадзор не пропустил через границу 30 килограммов червей с Украины

Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Украины, который вез на продажу 30 килограммов земляных червей, сообщило в понедельник региональное управление ведомства.

Ввоз в Россию и вывоз из страны живой птицы и животных (согласно научной классификации, черви входят в царство животных) возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.

"Тридцать килограммов земляных червей с грунтом пытался ввезти на территорию Российской Федерации гражданин Украины. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность груза, у него отсутствовали", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по региону, мужчина вез земляных червей на продажу. Собеседник агентства предположил, что он собирался их продать для рыбалки или как разрыхлителей грунта.

В итоге червей вернули на территорию Украины.