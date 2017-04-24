Полиция освободила взятых в заложники врачей скорой помощи

Полицейские уговорили москвича, запершего в своей квартире врачей скорой помощи, отпустить их на свободу. Об этом сообщает Life

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

При этом в МВД опровергли информацию о захвате заложников, передает РИА Новости со ссылкой на столичное управление полиции. «Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что неизвестный якобы насильно удерживает работников скорой медицинской помощи в квартире одного из домов на улице Новослободская, не соответствует действительности», - заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о неизвестном, взявшем в заложники бригаду скорой помощи в Москве. Сообщалось, что этот человек вызвал врачей, а после того, как они оказали ему помощь, заблокировал дверь и отказался их выпустить.