В Красноярске ожидается ухудшение метеоусловий, введен режим "черного неба", сообщает РИА Новости со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19 часов 24 апреля 2017 года до 19 часов 26 апреля 2017 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщили в ведомстве.

Ранее режим "черного неба" вводился в марте и феврале этого года, а также в 2016 году. В конце 2016 года власти региона сообщили, что усилят контроль и мониторинг за выбросами предприятий в период неблагоприятных метеоусловий.