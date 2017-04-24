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Первые кадры с места, куда упала "мать всех бомб"
Сегодня журналистам удалось получить первые кадры с места, куда упала так называемая американская "мать всех бомб". Лишь через две недели сняли то, что осталось после удара по горной крепости боевиков в афганской провинции Нангархар. Пресс-секретарь Белого Дома, Шон Спайсер, заявил - целью были исключительно позиции запрещенной в России ИГИЛ.
В Пентагоне похвастались, что снаряд стал самым мощным неядерным боеприпасом за все последние десятилетия. Это действительно так - все-таки 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Американцы утверждают, что этим невероятным зарядом уничтожили около сотни террористов. Впрочем, журналисты особых разрушений не заметили. Дело в том, что в этом районе обширная сеть подземных ходов и укреплений, скрытых глубоко под горным массивом. Судить, насколько они пострадали, не представляется возможным.
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