Во время матча ПСВ — «Аякс» 15 болельщиков пострадали из-за дымовых шашек

15 болельщиков получили различные повреждения во время матча 32-го тура чемпионата Голландии между «ПСВ Эйндховен» и «Аяксом», сообщает AFP. Причиной стали дымовые шашки, смог от которых густым облаком окутал трибуны.

Встреча между ПСВ и «Аяксом» состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Аякс» (75 очков), занимающий второе место в турнирной таблице, по итогам тура увеличил отставание от лидирующего «Фейеноорда» (79), который теперь, победив уже в следующем матче, может оформить своё чемпионство. ПСВ (72) находится на третьей строчке.