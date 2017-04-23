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Москва24

Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке метро

Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке метро
Фото:
Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро следовали с увеличенными интервалами из-за упавшего на пути самоката, сообщает пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел на северном участке линии. Сейчас движение восстановлено и входит в график.
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