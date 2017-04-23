Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке метро

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро следовали с увеличенными интервалами из-за упавшего на пути самоката, сообщает пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на северном участке линии. Сейчас движение восстановлено и входит в график.