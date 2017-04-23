Главное сейчас
-
Назван самый страшный для здоровья алкогольный напиток
-
Президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США
-
Захарченко обвинил Киев в попытке втянуть третью сторону в конфликт в Донбассе
-
Задержан не пропустивший в Москве детскую скорую водитель
-
МИД России прокомментировал подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе
Главные события у вас в почте
Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке метро
Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро следовали с увеличенными интервалами из-за упавшего на пути самоката, сообщает пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел на северном участке линии. Сейчас движение восстановлено и входит в график.
Оставить комментарий