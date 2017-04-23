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Около мини-отеля в Петербурге нашли две ручные гранаты
Взрывотехники возле одного из мини-отелей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге обследовали пакет, в котором находились две боевые ручные гранаты, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение об обнаруженном пакете возле мини-отеля, расположенного на 11-й линии Васильевского острова, поступило около 17.00. Место происшествия во дворе было оцеплено, а жильцов домов оповещали о возможной опасности.
"Обследовав боеприпасы, взрывотехники ОМОН сразу же определили, что в пакете были 2 боевые ручные гранаты: оборонительная Ф-1 и наступательная РГД-5, при этом запалы УЗРГМ находились отдельно", — говорится в сообщении.
Гранаты были оставлены сотрудникам полиции, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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