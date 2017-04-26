Стритрейсеры устроили гонки на скорости 270 км/ч под Москвой

В районе Павловской слободы в Подмосковье владельцы BMW и Mercedes устроили гонки на высоких скоростях. Об этом сообщает Life

По данным издания, водитель BMW разогнал свой автомобиль до 270 километров в час. Его попутчики снимали гонки на видео. «Ушел, ушел, пацан! Ушел на * с дороги отсюда! *** кидает по сторонам. Крепче держи!», - слышны на записи крики пассажиров.

Life отмечает, что водитель серебристого Mercedes S6.3 Amg не собирался уступать владельцу BMW и держал такую же скорость.

По данным издания, водитель BMW не в первый раз устраивает гонки на скоростях более 250 километров в час. Раньше он ездил на Porsche, а сейчас на BMW X5M с номерами серии ВОР.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве девушка сумела разогнать свой Mercedes AMG до 320 километров в час.