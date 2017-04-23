Российские дайверы утонули во Французской Полинезии

Два дайвера из РФ погибли в Тихом океане, занимаясь дайвингом на островах Французской Полинезии. Также погиб сопровождавший их инструктор-француз, сообщает AFP . Тела трех дайверов нашли на глубине 58 метров. Россиянин Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова занимались дайвингом в пещерах. Их сопровождал инструктор Жиль Дэме. Причина гибели ныряльщиков пока не ясна.

Несчастный случай произошел накануне вблизи атолла Аэ на островах Французской Полинезии. Погибших нашли водолазы-спасатели. Тела уже подняты на поверхность, идет экспертиза.

Полиция начала расследование. Уже известно, что кислородные баллоны дайверов были пусты.

СМИ сообщают, что Алексей Зыкин был профессором университета Французской Полинезии.