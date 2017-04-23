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Российские дайверы утонули во Французской Полинезии
Два дайвера из РФ погибли в Тихом океане, занимаясь дайвингом на островах Французской Полинезии. Также погиб сопровождавший их инструктор-француз, сообщает AFP. Тела трех дайверов нашли на глубине 58 метров. Россиянин Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова занимались дайвингом в пещерах. Их сопровождал инструктор Жиль Дэме. Причина гибели ныряльщиков пока не ясна.
Несчастный случай произошел накануне вблизи атолла Аэ на островах Французской Полинезии. Погибших нашли водолазы-спасатели. Тела уже подняты на поверхность, идет экспертиза.
Полиция начала расследование. Уже известно, что кислородные баллоны дайверов были пусты.
СМИ сообщают, что Алексей Зыкин был профессором университета Французской Полинезии.
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