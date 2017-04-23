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Российские дайверы утонули во Французской Полинезии

Российские дайверы утонули во Французской Полинезии
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Два дайвера из РФ погибли в Тихом океане, занимаясь дайвингом на островах Французской Полинезии. Также погиб сопровождавший их инструктор-француз, сообщает AFP. Тела трех дайверов нашли на глубине 58 метров. Россиянин Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова занимались дайвингом в пещерах. Их сопровождал инструктор Жиль Дэме. Причина гибели ныряльщиков пока не ясна.
Несчастный случай произошел накануне вблизи атолла Аэ на островах Французской Полинезии. Погибших нашли водолазы-спасатели. Тела уже подняты на поверхность, идет экспертиза.
Полиция начала расследование. Уже известно, что кислородные баллоны дайверов были пусты.
СМИ сообщают, что Алексей Зыкин был профессором университета Французской Полинезии.
Происшествия
Алексей Зыкин Татьяна Макарова
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