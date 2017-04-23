Басурин: подорвавшийся автомобиль ОБСЕ отошел от основного маршрута

Заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин подтвердил информацию о подрыве автомобиля наблюдателей ОБСЕ на противотанковой мине, в результате которого погиб один представитель миссии, и еще один получил ранение.

По словам представителя министерства самопровозглашенной республики, инцидент произошел в воскресенье при следовании 2-х экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — Сокольники в районе населенного пункта Пришиб.

«Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ о соблюдении необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования. Известно, указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено Мандатом СММ ОБСЕ», — сообщил Эдуард Басурин.

Он также пояснил, что власти ДНР неоднократно сообщали международным наблюдателям о возможных провокациях со стороны ВСУ, и выразил надежду, что представители СММ ОБСЕ дадут реальную оценку произошедшего.