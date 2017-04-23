Видео: В Сирии террористов уничтожила бомба замедленного действия

В интернете появилось видео, на котором показано эффективное использование против террористов авиабомбы с замедленным взрывателем.

Судя по пояснению к ролику, выложенному на YouTube, бомба была сброшена на лагерь боевиков из группировки "Хаят Тахрир аль-Шам" (бывшая "Ан-Нусра" , запрещенная в России), расположенный в десяти километрах от Хан-Шейхуна. При этом не уточняется, кто использовал этот боеприпас - российские ВКС или сирийская авиация.

На видеосъемке, которая, вероятно, велась с беспилотника, показано, как бомба падает под стеной одного из строений, поднимая в воздух целый "вулкан" из земли и песка, но сама при этом не взрывается. К воронке подбегают любопытные террористы, желающие оценить ущерб, и в этот момент происходит детонация боеприпаса. Видео прокручивается с повтором. Потом показан взрыв второй бомбы.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, на котором показаны результаты применения российскими ВКС полуторатонной бомбы КАБ-1500, считающейся одной из самых мощных отечественных авиабомб. Удар был нанесен по бункеру террористов в провинции Идлиб. Также в интернет попали фотографии бомбардировщика Су-34 с КАБ-1500, размещенными под крыльями.

Справка "РГ"