В Челябинской области произошел обвал на шахте, погиб человек

Один горнорабочий погиб, судьба еще одного неизвестна после обрушения породы на шахте "Центральная" в Копейске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Обвал породы произошел на глубине 700 метров. На поверхность выведены 166 человек, пострадали три горняка — тело одного поднято на поверхность, поиски второго продолжаются, один пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, шахта "Центральная" принадлежит ОАО "ЮжУралЗолото ГК".

На месте ЧП работают два отделения горноспасателей.