В Запорожье мужчина нашел в лесу 17 гранатометов

На Украине в Запорожье местный житель обнаружил в лесу крупный схрон оружия, в том числе 17 гранатометов. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Как сообщили в полиции, вначале мужчина перевез обнаруженные два подствольных гранатомета и 15 противотанковых гранатометов в свой гараж. После этого он, "подумав об ответственности", сообщил о своей находке в правоохранительные органы и сдал оружие.

Полицейские возбудили уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Ведется поиск людей, которым принадлежат гранатометы.

Ранее в Донецкой области ребенок нашел коробку с гранатами.