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В Запорожье мужчина нашел в лесу 17 гранатометов
На Украине в Запорожье местный житель обнаружил в лесу крупный схрон оружия, в том числе 17 гранатометов. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Как сообщили в полиции, вначале мужчина перевез обнаруженные два подствольных гранатомета и 15 противотанковых гранатометов в свой гараж. После этого он, "подумав об ответственности", сообщил о своей находке в правоохранительные органы и сдал оружие.
Полицейские возбудили уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Ведется поиск людей, которым принадлежат гранатометы.
Ранее в Донецкой области ребенок нашел коробку с гранатами.
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