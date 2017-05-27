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C Земли исчезнут все бананы и кофе
Специалисты выяснили, что в Азии и Африке возможна угроза продовольственной безопасности. Ранее исследователи заявляли, что люди будущего откажутся от мяса.
Эксперты по глобальному потеплению заявили, что некоторые фрукты из-за засухи исчезнут из потребительской корзины. По их словам, к концу XXI века с Земли исчезнут кофе, бананы, авокадо и виноград.
Также они отмечают, что глобальное потепление приведет к образованию парникового эффекта на нашей планете, передает телеканал "360".
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