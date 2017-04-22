В Гюмри не подтвердили данные о нарушениях психики у убийцы военного из РФ

Прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян заявил, что не подтверждает информацию о нарушениях психики у подозреваемого в убийстве российского военного.

Вечером в субботу СК Армении сообщил, что мужчина, подозреваемый в убийстве российского военного в армянском Гюмри, имеет проблемы с психическим здоровьем и был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии.

"Сказать что-либо о психическом состоянии подозреваемого в убийстве российского военного на данный момент нельзя", — сказал радиостанции S utnik Армения прокурор Ширакской области. По его словам, таких сведений нет.

"Все эти сообщения подлежат тщательной проверке. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с тем, чтобы установить все обстоятельства, в том числе относительно его освобождения от воинской службы", — сказал прокурор, отвечая на вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве. Габриелян добавил, что дополнительные данные не могут быть обнародованы в интересах следствия.

"Я вам сообщил все, что удалось установить в ходе предварительного следствия и не может навредить дальнейшему ходу расследования", — подчеркнул прокурор.