Главное сейчас
-
Назван самый страшный для здоровья алкогольный напиток
-
Президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США
-
Захарченко обвинил Киев в попытке втянуть третью сторону в конфликт в Донбассе
-
Задержан не пропустивший в Москве детскую скорую водитель
-
МИД России прокомментировал подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе
Главные события у вас в почте
В центре Парижа начался марш протеста
Марш протеста начался на площади Бастилии в центре Парижа после объявления первых результатов президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Движение полностью перекрыто.
Поскольку полиция блокировала выходы на прилегающие улицы, собравшиеся пока ходят вокруг колонны в центре площади.
Ожидалось, что массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" начнется на площади Бастилии в 18.00 (19.00 мск). На площади собрались уже несколько сот человек, в толпе зажгли файер.
Аналогичные выступления в субботу на площади, куда в тот раз пришли свыше 2 тысяч человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа.
Оставить комментарий