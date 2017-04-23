В центре Парижа начался марш протеста

Марш протеста начался на площади Бастилии в центре Парижа после объявления первых результатов президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Движение полностью перекрыто.

Поскольку полиция блокировала выходы на прилегающие улицы, собравшиеся пока ходят вокруг колонны в центре площади.

Ожидалось, что массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" начнется на площади Бастилии в 18.00 (19.00 мск). На площади собрались уже несколько сот человек, в толпе зажгли файер.

Аналогичные выступления в субботу на площади, куда в тот раз пришли свыше 2 тысяч человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа.