Российского военнослужащего убили в Армении

В городе Гюмри убит военнослужащий российской базы в Армении. Подозреваемый в совершении убийства задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по связям с общественностью полиции Армении.

Минобороны РФ подтвердили гибель контрактника. В сообщении пресс-службы Южного военного округа уточняется, что преступление было совершено 22 апреля около 17:00 местного времени (16 мск) недалеко от воинской части.

"Гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте", -- сообщает пресс-служба. По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве.

По данным службы скорой помощи Гюмри, около 17:30 (16:30 мск) к дежурному поступил сигнал о том, что на Курской площади города у магазина "Арго" обнаружен мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие врачи зафиксировали смерть мужчины.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году была достигнута договоренность, продлевающая срок пребывания соединения в Армении до 2044 года.