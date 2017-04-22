Под Тверью нашли фрагменты знаменитого «небесного тихохода»

Фрагменты самолета времен Великой Отечественной нашли в Тверской области. Речь идет про У-2 - знаменитый «небесный тихоход», который было сложно обнаружить из-за умения летать на низких высотах и практически бесшумной работы двигателя. Машина, очевидно, загорелась в воздухе, но глубоко под землю ее остов не ушел, поэтому поисковики быстро нашли часть двигателя, механизм повортного руля и хвостовых закрылков. О пилоте пока ничего не известно - на деталях нет заводских номеров, обнаружена лока маркировка на одном из фрагментов, которая говорит о том, что самолет был выпущен за два года до начала войны.

«Мы стараемся, мы приложим все усилия, чтобы найти пилота. но уж как повезет. Горел сильно, поэтому нам сложно. но парашют был в самолете - это точно», - рассказал поисковик Виктор Макаров

Особая ценность У-2 заключалась в простоте управления, поэтому «Небесный тихоход» был основным учебным самолетом советских ВВС. Во время войны его главным предназначением была разведка.