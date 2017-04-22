Неизвестные обстреляли трамвай на востоке Москвы

Неизвестные из проезжающего легкового автомобиля обстреляли трамвай № 11 на востоке Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах . По данным агентства, инцидент произошел на пересечении улиц Преображенская и Краснобогатырская.

О типе оружия, из которого был обстрелян общественный транспорт, ничего не сообщается. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате стрельбы. Есть информация о повреждении стекла у трамвая, которую подтвердили в информационном центре транспортного комплекса столицы. В настоящее время идет розыск машины, из которой велся огонь.