ИГ взяло на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске

Запрещенная в России группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске. Об этом сообщила на своей странице в Twitter американская организация SITE Intelligence Group, отслеживающая деятельность исламистских организаций.

По версии следствия, вооруженное нападение на управление ФСБ России по Хабаровскому краю было совершено 18-летним уроженцем и жителем этого региона по фамилии Конев. По данным ФСБ, он был участником неонацистской организации.