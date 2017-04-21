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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске
Запрещенная в России группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске. Об этом сообщила на своей странице в Twitter американская организация SITE Intelligence Group, отслеживающая деятельность исламистских организаций.
По версии следствия, вооруженное нападение на управление ФСБ России по Хабаровскому краю было совершено 18-летним уроженцем и жителем этого региона по фамилии Конев. По данным ФСБ, он был участником неонацистской организации.
Приблизительно в 17:02 по местному времени (9:02 по московскому времени) он вошел в приемную и открыл стрельбу по находящимся там людям. Были убиты два человека — сотрудник ФСБ и посетитель. Стрелявший был ликвидирован на месте. Источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщили, что Конев был вооружен автоматом Калашникова и двумя пистолетами Ярыгина.
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