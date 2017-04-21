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"Расовая особь": на Скрипку хотят завести уголовное дело
Музыканта Олега Скрипку привлекут к суду за призывы «строить гетто для дебилов, неспособных выучить украинский язык». Заявление в прокуратуру на лидера группы «Вопли Видоплясова» подал Украинский Институт правовой политики и социальной защиты. Об этом сообщила глава института Елена Бережная в своем аккаунте в Facebook.
«Такие чисто расовые особи ответят сполна по закону», — написала Бережная.
Бережная добавила, что в случае, если в возбуждении дела будет отказано, институт обжалует решение прокуратуры в суде. Ранее музыкант предлагал выселить всех граждан Украины, говорящих на русском языке, в гетто и помогать им так, «как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах петь им «Владимирский централ».
Заявление Скрипки прокомментировала Мария Захарова. Официальный представитель МИД России предложила оформить высказывание певца в виде растяжек и приветствовать фразой «Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!» всех гостей «Евровидения-2017». На Украине три четверти населения считает русский родным языком. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.
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