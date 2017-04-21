«Расовая особь»: на Скрипку хотят завести уголовное дело

Музыканта Олега Скрипку привлекут к суду за призывы «строить гетто для дебилов, неспособных выучить украинский язык». Заявление в прокуратуру на лидера группы «Вопли Видоплясова» подал Украинский Институт правовой политики и социальной защиты. Об этом сообщила глава института Елена Бережная в своем аккаунте в Facebook

«Такие чисто расовые особи ответят сполна по закону», — написала Бережная.

Бережная добавила, что в случае, если в возбуждении дела будет отказано, институт обжалует решение прокуратуры в суде. Ранее музыкант предлагал выселить всех граждан Украины, говорящих на русском языке, в гетто и помогать им так, «как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах петь им «Владимирский централ».