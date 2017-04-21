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Истребитель F-18 с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе 7-го флота ВМС США.
"Инцидент произошел, когда F/A-18E, входящий в состав 2-й палубной эскадрильи, приближался к "Карлу Винсону". Инцидент сейчас расследуется", — говорится в сообщении.
По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено.
Отмечается, что самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.
Как сообщалось ранее, авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.
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