Врачи рассказали о состоянии раненного при атаке на приемную УФСБ в Хабаровске

Хирурги провели две операции раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске, его состояние стабильно. Об этом сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

«В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает», — сообщил врач. Он добавил, что пока раненый находится под постоянным наблюдением в реанимации, вопрос о переводе его в обычную палату будет решаться в понедельник.

21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен. Нападавшего ликвидировали. До нападения на приемную УФСБ подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия.