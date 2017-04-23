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Врачи рассказали о состоянии раненного при атаке на приемную УФСБ в Хабаровске

Раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске провели 2 операции
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Хирурги провели две операции раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске, его состояние стабильно. Об этом сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.
«В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает», — сообщил врач. Он добавил, что пока раненый находится под постоянным наблюдением в реанимации, вопрос о переводе его в обычную палату будет решаться в понедельник.
21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен. Нападавшего ликвидировали. До нападения на приемную УФСБ подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия.
Ответственность за нападение в Хабаровске взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позднее в Следственном комитете заявили, что не располагают данными, подтверждающими связь нападавшего с международными террористическими организациями. По их версии, преступление было совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей.
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