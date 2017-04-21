Бойцы ММА из Киргизии заступились за девушек и избили москвичей

Киргизские бойцы MMA защитили девушек, к которым в столичном ночном клубе «пристали неадекватные молодые люди». Об этом сообщает Life

По данным издания, двое спортсменов - 19-летний Низам и 23-летний Бекболот – получили приглашение принять участие в турнире «Битва титанов», который состоится 22 апреля в Курске.

Перед соревнованиями киргизские бойцы прилетели в Москву и «устроились в один из московских клубов охранниками, чтобы как-то оплатить свои тренировки в столице». В ночь на 19 апреля несколько гостей клуба, где работали бойцы MMA, «стали вести себя неадекватно». Они якобы начали приставать к девушкам. Спортсмены попросили молодых людей успокоиться, но «подвыпившая компания» не отреагировала на просьбы.

Life подчеркивает, что молодые люди начали «тащить силой девушек на танцпол». В итоге киргизские бойцы решили вмешаться. «Честь девушек была для нас превыше всего, поэтому произошла драка. После массовой драки двое агрессоров потеряли сознание, а у одного из них сломан нос. Спустя некоторое время приехала полиция и забрала нас в отделение», - рассказал изданию боец по имени Низам.