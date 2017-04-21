При просмотре матча «Мачестер Юнайтед» погибли 30 человек

В Нигерии электрический кабель убил 30 человек во время просмотра матча между «Манчестер Юнайтедом» и «Андерлехтом». Об этом сообщает издание The Mirror

«Наши мысли с фанатами «Юнайтед», их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера», — заявили в пресс-службе английского клуба.

Инцидент произошел в центре города Калабар. Игра 1/4 финала Лиги Европы проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:1. У англичан голы забили Генрих Мхитарян на 10-й минуте и Маркус Рэшфорд на 107-й. У бельгийцев отличился Софьян Ханни на 32-й минуте. Первая игра завершилась со счетом 1:1. В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с испанской «Сельтой».