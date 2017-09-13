Река в Киеве стала ядовито зеленой

Река Лыбедь, которая является правым притоком Днепра и протекает в Киеве, вслед за киевскими фонтанами стала ярко салатовой, чем не на шутку напугала жителей города. Оказалось, что вандалы высыпали в воду красители. По данным украинских СМИ, теперь фонтаны могут отключить раньше срока. Они должны были работать до 30 сентября.

Отмечается, что подобный инцидент происходит уже второй раз за месяц, но вандалов до сих пор не поймали. Теперь в реке и фонтанах придется проводить дополнительные санитарные работы. Как только были завершены санитарные работы на фонтанных комплексах, вода приняла ярко-зеленую окраску! Специалисты СВКП Киевводфонд вынуждены повторно сливать воду и проводить санитарно-профилактические работы, говорится в сообщении службы.

Они напомнили любителям зеленой воды, что один слив воды из фонтанов это сотни кубометров воды, каждый из которых стоит по 14 гривен. Так что подобные выходки обходятся бюджету города в круглую сумму.