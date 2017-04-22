Севастополь простился с морпехом Сергеем Бордовым, погибшим в Сирии

Жители Севастополя простились в субботу с майором морской пехоты Сергеем Бордовым, погибшим 18 апреля в Сирии. Прощание с ним прошло в Матросском клубе Севастополя.

У закрытого гроба с телом Бордова стоял почетный караул морских пехотинцев, проститься с подчиненным прибыл командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко , сообщает «РИА Новости».

Проститься с морпехом, который находился в Сирии в статусе военного советника, прибыли экс-бойцы спецподразделения «Беркут».