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В Хабаровске напали на приемную ФСБ
Неизвестный открыл стрельбу в приемной УФСБ РФ по Хабаровскому краю, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Мужчина вошел в приемную и начал стрелять, "не пересекая установленную зону технического контроля".
В результате стрельбы погибли сотрудник ФСБ России и один посетитель. Еще один человек ранен.
Нападавший был убит.
На данный момент на месте ЧП сотрудники правоохранительных органов начали оперативно-следственные мероприятия.
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