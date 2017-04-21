В Хабаровске напали на приемную ФСБ

Неизвестный открыл стрельбу в приемной УФСБ РФ по Хабаровскому краю, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Мужчина вошел в приемную и начал стрелять, "не пересекая установленную зону технического контроля".

В результате стрельбы погибли сотрудник ФСБ России и один посетитель. Еще один человек ранен.

Нападавший был убит.