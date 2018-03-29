В США водитель автомобиля совершил наезд на группу из пяти человек 

Об этом сообщает Associated Press со на местную полицию. Отмечается, что в результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо пострадали.
По данным полиции, водитель автомобиля незадолго до инцидента вступил с пострадавшими в перепалку.
Впоследствии он совершил на них наезд, что привело к смерти одного из членов группы. Водитель скрылся с места ДТП.
По словам врачей, состояние пострадавших оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в шотландском городе Глазго пятеро детей пострадали в результате умышленного наезда автомобиля.