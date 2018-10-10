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Трое дагестанских подростков скончались после взрыва
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Трое дагестанских подростков скончались после взрыва 

360tv.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Скончались трое подростков, госпитализированных после взрыва в школе в дагестанском селе Эбдалая. Об этом «360» рассказала пресс-секретарь регионального Минздрава.
«Трое скончались. Двое остаются в Нижнем Новгороде. Один скончался в Нижнем Новгороде, двое, которые были госпитализированы в Махачкале. Все скончались накануне», — рассказала представитель ведомства.
Двое подростков были госпитализированы в Махачкале с ожогами более 90% тела. Один юноша умер в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, куда был доставлен с ожогами 80% тела.
Состояние еще двоих ребят, которые остаются на лечении в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, оценивается как стабильное. Они были госпитализированы с ожогами 40% тела.
Взрыв прогремел в спортивном зале дагестанской школы 2 октября. В МЧС заявили, что причиной стала утечка из газопровода.
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