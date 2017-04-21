Как сообщает сайт прокуратуры Германии, задержанный в Баден-Вюртемберге россиянин хотел заработать на колебаниях курса акций после атаки на автобус дортмундской "Боруссии".

Подозреваемый в совершении взрыва, которого зовут Сергей В., 3 апреля взял кредит и приобрел 15 тысяч акций "Боруссии" за 78 тысяч евро. В случае падения курса акций из-за взрыва и возможных жертв россиянин по специальной опции мог бы получить прибыль от продажи ценных бумаг в размере до 4 миллионов.

Напомним, чуть менее чем за час до матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. В целях безопасности матч был перенесен на следующий день. Дортмундцы проиграли в нем со счетом 2:3, а через неделю уступили на выезде 1:3 и вылетели из турнира.

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