СМИ: выходца из России подозревают по делу о взрыве в Дортмунде

Полиция задержала предполагаемого организатора атаки на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия", сообщает Spiegel.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" должна была состояться 11 апреля в Дортмунде, но была отложена на день из-за взрывов у автобуса немецкого клуба. В результате инцидента защитник дортмундцев Марк Бартра получил перелом лучевой кости.

По данным источника, в пятницу утром полиция Баден-Вюртемберга арестовала предполагаемого организатора атаки. Задержанным является 28-летний Сергей В. По данным следствия, три взрывных устройства были начинены металлическими предметами, а их разрушительная сила достигала нескольких сотен метров.