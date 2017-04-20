В центре Парижа произошла еще одна перестрелка

В центре Парижа произошла вторая перестрелка. Об этом сообщает РИА Новости

Инцидент произошел возле Елисейских полей. На момент написания новости информация о жертвах и пострадавших не поступала. 20 апреля в центре Парижа неизвестный расстрелял из автомата Калашникова полицейских. В результате нападения погибли два сотрудника правоохранительных органов : один на месте, второй скончался позднее от полученных ранений. Нападавший был убит ответным огнем. Его сообщник скрылся. В настоящий момент район оцеплен, в нем проводится спецоперация. В воздух подняты вертолеты. Власти не исключают, что речь идет о террористической атаке. Стрельба произошла за три дня до первого тура выборов на пост президента Франции.

18 марта в Париже мужчина расстрелял полицейских, остановивших его автомобиль для проверки документов. В результате стрельбы была ранена сотрудница правоохранительных органов. Нападавшего позднее ликвидировали.