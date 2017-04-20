Главное сейчас
-
Аваков ответил Скрипке на слова про украинский язык и гетто
-
«Порошенко хуже Януковича»: украинские активисты захватили здание НАБУ
-
У Владимира Соловьева похитили крупную сумму денег
-
МИД Черногории ответил Захаровой на слова об антироссийских настроениях
-
СМИ: власти Германии «используют» тяжелобольную жену Турчинова
Главные события у вас в почте
В центре Парижа произошла еще одна перестрелка
В центре Парижа произошла вторая перестрелка. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел возле Елисейских полей. На момент написания новости информация о жертвах и пострадавших не поступала. 20 апреля в центре Парижа неизвестный расстрелял из автомата Калашникова полицейских. В результате нападения погибли два сотрудника правоохранительных органов: один на месте, второй скончался позднее от полученных ранений. Нападавший был убит ответным огнем. Его сообщник скрылся. В настоящий момент район оцеплен, в нем проводится спецоперация. В воздух подняты вертолеты. Власти не исключают, что речь идет о террористической атаке. Стрельба произошла за три дня до первого тура выборов на пост президента Франции.
18 марта в Париже мужчина расстрелял полицейских, остановивших его автомобиль для проверки документов. В результате стрельбы была ранена сотрудница правоохранительных органов. Нападавшего позднее ликвидировали.
Оставить комментарий