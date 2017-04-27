Бастрыкин поручил обжаловать отмену дела о блокировании детской «скорой» в Москве

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать постановление об отмене возбуждения уголовного дела в отношении водителя, не пропустившего автомобиль детской скорой помощи в Москве. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

«Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве обжаловать решение межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении мужчины, препятствовавшего проезду машины «скорой помощи» в Москве», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

Она также отметила, что СК будет «добиваться отмены этого решения в соответствии с действующим законодательством вплоть до генерального прокурора Российской Федерации».

По данным следствия, 20 апреля мужчина не пропустил машину скорой с включенными звуковыми и световыми спецсигналами.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что прокуратура закрыла дело заблокировавшего в Москве детскую «скорую».

19 апреля Nation News передавало, что в Ростове-на-Дону пациент напал на врачей скорой, приехавшей к нему на вызов.