В Париже в результате стрельбы погиб полицейский

В Париже неизвестный расстрелял полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов погиб. Об этом сообщает агентство Reuters

Инцидент произошел неподалеку от Елисейских полей. Нападавший был убит ответным огнем. В настоящий момент район оцеплен, в нем проводится спецоперация. В воздух подняты вертолеты. В полиции заявили, что нападавших могло быть двое. Инцидент произошел за три дня до первого тура выборов на пост президента Франции.

18 марта в Париже мужчина расстрелял полицейских, остановивших его автомобиль для проверки документов. В результате стрельбы была ранена сотрудница правоохранительных органов. Нападавшего позднее ликвидировали.