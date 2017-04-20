Главное сейчас
-
У Владимира Соловьева похитили крупную сумму денег
-
«Порошенко хуже Януковича»: украинские активисты захватили здание НАБУ
-
В Анкаре ответили на заявление Ткачева о «ноже в спину»
-
Rand: НАТО разрабатывает планы по захвату Калининградской области
-
СМИ: власти Германии «используют» тяжелобольную жену Турчинова
Главные события у вас в почте
В Париже в результате стрельбы погиб полицейский
В Париже неизвестный расстрелял полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов погиб. Об этом сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошел неподалеку от Елисейских полей. Нападавший был убит ответным огнем. В настоящий момент район оцеплен, в нем проводится спецоперация. В воздух подняты вертолеты. В полиции заявили, что нападавших могло быть двое. Инцидент произошел за три дня до первого тура выборов на пост президента Франции.
18 марта в Париже мужчина расстрелял полицейских, остановивших его автомобиль для проверки документов. В результате стрельбы была ранена сотрудница правоохранительных органов. Нападавшего позднее ликвидировали.
Оставить комментарий