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Сбой произошел на салатовой ветке московского метро
Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена из-за инцидента с пассажиром. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте московской подземки в Twitter.
Интервалы движения поездов между станциями «Марьина роща» и «Петровско-Разумовская» были сначала увеличены в 17:52, затем в 18:11 поезда перестали ходить.
На участке от станции «Зябликово» до станции «Марьина роща» составы идут согласно расписанию.
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