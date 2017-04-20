Сбой произошел на салатовой ветке московского метро

Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена из-за инцидента с пассажиром. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте московской подземки в Twitter.

Интервалы движения поездов между станциями «Марьина роща» и «Петровско-Разумовская» были сначала увеличены в 17:52, затем в 18:11 поезда перестали ходить.

На участке от станции «Зябликово» до станции «Марьина роща» составы идут согласно расписанию.